رياضة | بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري كبار القادة في برشلونة برشلونة الإسباني إجتماع طارئ، بعد الهزيمة القياسية على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن هناك عدد كبير من اللاعبين قد أتفقوا أن الحل الامثل لمشكلات الفريق هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والإطاحة بالرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، وأختيار مدير فني جديد .

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وكان بيكيه قد صرح عقب نهاية المواجهة لشبكة " بي أن سبورت " أنه يجب أن يكون هناك انتخابات مبكرة حيث قال ’’إنها ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يحدث فيها ذلك لنا، آمل أن يفعل هذا الإذلال شيئًا، هذا يعكس ما يحتاجه النادي إلى تغييرات، لكنني لا أتحدث عن المدرب واللاعبين ، ولكن عن شيء أكثر آخر’’.

فيما أكد ميسي أنه لن يستمر مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل في حال عدم الأطاحة بجوزيف ماريا بارتوميو، والقيام بانتخابات مبكرة .

ومن جهه أخري رفض كبار القادة في برشلونة فكرة التعاقد مع ماورسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث وقع أختيار اللاعبين علي ولاية تشافي هيرنانديز، علي رأس القياده الفنيه للفريق خلفًا لكيكي سيتين .