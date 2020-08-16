رياضة | الزمالك يقرر تعديل عقود ناشيء الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقرر تعديل عقود ناشيء الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، تعديل عقود ناشيء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك عقب مباراة اليوم أمام مصر المقاصة.

وقال الإعلامي سيف زاهر، أن مجلس الزمالك قرر تعديل عقود الـ7 ناشئين الذي تم تصعديهم إلى الفريق الأول.

وشهدت المباراة تألق الثنائي الناشئ حسام أشرف وأسامة فيصل بعد دخولهم في الدقائق الأخيرة أمام المقاصة.

وانتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض نظيره مصر المقاصة بهدف مقابل لاشئ، سجله الناشيء حسام أشرف في أخر دقائق المباراة.