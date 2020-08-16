رياضة | دورتموند يؤكد استمرار سانشو مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يؤكد استمرار سانشو مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني أن نجم الفريق الإنجليزي جادون سانشو سيستمر في صفوف الفريق في الموسم المقبل كما شدد على أن ناديه لن يبرم أي صفقات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية:" استمرار سانشو أمر مؤكد، لن نناقش أي تفاصيل".

وأضاف:"ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث المدير الرياضي مايكل زورك عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا، لا مجال للتأويل فيه".

وعن تأثر النادي ماليا بفعل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، اختتم فاتسكه تصريحاته قائلا:"الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات، بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة".