رياضة | فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر ينقلب على نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثنائي الفريق خلال الساعات الماضية وعقب ظهورهم بمستوى غير لائق.

وأبدى فايلر، استيائه الشديد من مستوى أليو بادجي ومروان محسن، ثنائي هجوم الفريق بعدما فشلوا في الظهور بمستوى مميز رغم الفرص التي حصلوا عليها.

ونقل فايلر غضبه الشديد إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وطالب بضرورة التعاقد مع صفقة هجومية قوية، لتدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة.

وفشل النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على الانتاج الحربي، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بالجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.