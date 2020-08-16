رياضة | كارتيرون يعلق على فوز الزمالك القاتل أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلق على فوز الزمالك القاتل أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سعادته بالفوز القاتل الذي حققه على حساب مصر المقاصة بالجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "واجهنا منافس قوي أغلق نصف الملعب جيدا ولعب على التأمين الدفاعي وهو ما جعلنا نتأخر في احراز الاهداف، ولكن في النهاية حققنا الأهم وهو النقاط الثلاث.

Advertisements

أضاف كارتيرون: "ما حدث في مباراة اليوم عكس المباراة الماضية امام الاتحاد السكندري الذي شهد اضاعة للأهداف وكلفنا الخسارة في النهاية لنقطتين مهمتين في البطولة وتعلمنا من ذلك ولم نقع في نفس الفخ اليوم".

وأوضح المدرب الفرنسي للزمالك: "لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد ولكنه يواجه في الوقت الحالي سوء حظ، ولن أتخلى عنه حتى يعود للتهديف مرة اخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة، كما وضعنا التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الالعاب لزيادة الفاعلية الهجومية."

وتحدث كارتيرون عن الثنائي المغربي قائلاً: "بن شرقي وأوناجم لازالوا في فترة التأهيل ولم يصلا الى قمة مستواهم ولكنهم سوف يظهران الفترة المقبلة بشكل مميز، وحازم امام وأوباما اصبحا جاهزان للمشاركة ولكنا فضلنا اراحتهم اليوم من اجل عدم تفاقم اصابتهم خاصة وان الفريق لديه العديد من المباريات الهامة المقبلة ومنها الأهلي".