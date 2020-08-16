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رياضة | ليون يُفجر كبرى المفاجآت ويُقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليون يُفجر كبرى المفاجآت ويُقصي مانشستر سيتي من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87.

ويلتقي ليون في مباراة الدور قبل النهائي المقرر إقامتها الأربعاء، من الأسبوع المقبل، مع فريق بايرن ميونخ الذي تغلب على 8-2 أمس الجمعة.

يذكر أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لهذه النسخة من البطولة تقام في مدينة لشبونة البرتغالي بنظام خروج المغلوب بسبب انتشار وباء فيروس .

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