رياضة | بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة غدا من التدريبات بسبب لضيق الوقت قبل مواجهة نادي مصر المقررة إقامتها الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه غدا في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة مساء اليوم بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.

ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.