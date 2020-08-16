رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف حمل توقيع الناشيء حسام أشرف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده عند النقطة 38 في المركز الثاني، وخلف الأهلي المتصدر بـ15 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة الـ17 في المركز الـ15.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة كالتالي:

1-الأهلي 53 نقطة.

2-الزمالك 38 نقطة.

3-بيراميدز 35 نقطة.

4-المقاولون العرب 34 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 26 نقطة.

7-إنبي 25 نقطة.

8-الإسماعيلي 25 نقطة.

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9- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

10-الجونة 21 نقطة.

11-المصري 20 نقطة.

12-حرس الحدود 19 نقطة.

13-أسوان 19 نقطة.

14-وادي دجلة 18 نقطة.

15- مصر للمقاصة 17 نقطة.

16-طلائع الجيش 17 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 12 نقطة.