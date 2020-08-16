رياضة | ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة " سكاي سبورت " أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد ابلغ كيكي سيتين المدير الفني للفريق، بالرحيل وذلك عقب الخسارة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأكد الصحيفة الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن إدارة نادي برشلونة قد اتفقت علي أحداث ثورة في صفوف الفريق الموسم المقبل .

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وأشار الصحفي الموثوق أن مدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان مرشح قوي للغاية لتدريب برشلونة، ومع ذلك، من بين الأسماء المطروحة على الطاولة، تشافي هيرنانديز وماوريسيو بوكيتينو.

ويحاول بارتوميو إرضاء جماهير النادي الكتالوني من أجل ضمان بقائه علي رئاسة النادي من خلال التعاقد مع المدرب الذي أضاف البطوله الأولي في تاريخ النادي ، في دوري الأبطال .

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن بارتوميو قد قرر الإطاحة بكل من الرئيس التنفيذي أوسكار جراو والسكرتير الفني إريك أبيدال .