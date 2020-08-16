الامارات | مولر: استمتعنا كثيراً أمام برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن مولر: استمتعنا كثيراً أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان التوهج هو العنوان الأبرز لـ«العجوز» توماس مولر، الذي أبان عن قدرته على اللعب والتهديف حتى وهو في سن الـ30. وكان مولر صاحب هدفين من الثمانية. وقال في تصريح صحافي: «استمتعنا كثيراً أمام برشلونة. هو فريق مميز بالطبع، لذا كان يجب أن نلعب بشراسة أكبر وأن ننتفض كل مرة. عندما يضغط برشلونة ويراوغ لا توجد مشكلة، وعندما نمتلك الكرة لدينا مواهب كبيرة في الهجوم».

وأضاف «يمكن تفهم شعورنا الرائع بعد المباراة لكن يجب التحلي بالثبات وأن نعيد تنظيم صفوفنا. سنستيقظ ونرد على رسائل الهاتف من الجميع ثم سنركز في المباراة المقبلة ونحن هنا للوصول إلى النهائي». وأصبح مولر اللاعب الوحيد في دوري الأبطال الذي هز شباك برشلونة بستة أهداف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news