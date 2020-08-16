الامارات | «سلة الجزيرة» تجدّد الثقة بالمدربين الصربي إيليتش والسوري قدسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة الجزيرة» تجدّد الثقة بالمدربين الصربي إيليتش والسوري قدسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، عبدالله فرج، عن تجديد إدارة الألعاب الجماعية في النادي، تعاقدها مع المدرب الصربي ماركو إيليتش، لقيادة الفريق الأول للنادي في الموسم الجديد، ومشرف المراحل السنية ومدرب الناشئين السوري محمد قدسي.

وقال فرج لـ«الإمارات اليوم»: «تجديد التعاقد مع الصربي إيليتش، يعود إلى الخبرات التي يتمتع بها على صعيد توليه السابق تدريب منتخبات المراحل السنية في بلاده، التي تصب في سياق الاستراتيجية المتبعة لدينا، الهادفة إلى بناء فريق يمثل مزيج من عناصر الخبرة والمواهب الشابة، الأمر ذاته الذي نتطلع إليه بالاستمرار مع السوري محمد قدسي بالتجديد له مشرفاً للمراحل السنية ومدرباً للناشئين، لما يتمتع به قدسي من خبرات كبيرة على صعيد أندية الدولة تمتد لأكثر من 20 عاماً».

وأوضح: «إيليتش أحد أبرز الأسماء المدربين الذي نجحوا على صعيد منتخبات المراحل السنية في أوروبا، بقيادته منتخب صربيا إلى حصد فضية أوروبا لمنتخبات (تحت 18 عاماً) في 2011، وفي 2012 حصل على ذهبية بطولة العالم، ونتطلع لمواصلة الاستفادة من خبراته في التعامل مع شريحة اللاعبين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، ضمن استراتيجية بناء فريق مستقبلي للنادي قادر على تحقيق النتائج المشرّفة».

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وأضاف: «ضمن الاستراتيجية ذاتها، نعمل على بناء فرق قوية في المراحل السنية، لتتوافق تطلعاتنا مع الخبرات التي يتمتع بها المدرب السوري محمد قدسي، الذي أوكلت له المهمة العام الماضي لتولي منصب مشرف المراحل السنية، ومدرب فريق ناشئي الجزيرة، قبل أن يتم التجديد الثقة به لموسم إضافي، في ظل الخبرات التي تحفل بها مسيرته الطويلة في الدولة، قدم خلالها لاعبين مميزين، باتوا حالياً يشكلون نواة المنتخب، خصوصاً حين توليه تدريب فرق المراحل السنية في نادي شباب الأهلي».

إيليتش يقود الفريق الأول، والسوري قدسي يشرف على المراحل السنية ومدرباً للناشئين.

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