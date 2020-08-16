الامارات | مدرب البطائح: شعارنا التأهل إلى دوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البطائح: شعارنا التأهل إلى دوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي البطائح، المصري عصام عبده، أن إدارة النادي ترفع شعار المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي من خلال الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، مبيناً أن اللجنة الفنية فضلت الاستقرار على نخبة لاعبي الموسم الماضي، كما تم تعزيز الفريق ببعض اللاعبين الجدد.

وقال عبده لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى مواصلة ما بدأناه في الموسم الماضي، ووضعنا خطة استعداد تتضمن خوض ثماني مباريات ودية»، مبيناً أنه سيتم تدشين معسكر مغلق سيكون في رأس الخيمة أو في جبل علي خلال الفترة من 22 إلى 28 الجاري.

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