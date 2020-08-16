الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصية

ظهر اللاعب الأجنبي، بأحد الأندية الكبيرة بدوري الخليج العربي، بمعنويات عالية في التدريبات الأخيرة، بعدما أبلغه مدرب الفريق بأنه قدم توصية للإدارة بالإبقاء عليه، رغم أنه كان مرشحاً بقوة للرحيل، لضعف المردود الذي قدمه بالموسم الماضي.

طلب

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طلب لاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم، تم استبعاده أخيراً من القائمة، من مقربين من الجهاز الفني للمنتخب، إبلاغه بأسباب استبعاده، حتى يقوم بتداركها والعودة للمنتخب، إذ يعتقد اللاعب أن مستواه متميز، ولم يتراجع طوال الفترة الماضية.

إعارة

تتجه إدارة ألعاب جماعية، في أحد الأندية، إلى الاستغناء عن خمسة لاعبين من الفريق الأول لكرة اليد، خلال موسم الانتقالات الصيفي، وإعارتهم إلى أحد الأندية المنافسة، بهدف الإبقاء على خدمات حارس المرمى المعار من النادي نفسه، في ظل الحاجة الشديدة إليه.

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