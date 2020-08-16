شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أوناجم وبن شرقي لايزالوا بعيدين عن مستواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سعادته بالفوز القاتل الذي حققه على حساب مصر المقاصة بالجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «واجهنا منافس قوي أغلق نصف الملعب جيدا ولعب على التأمين الدفاعي وهو ما جعلنا نتأخر في إحراز الأهداف، ولكن في النهاية حققنا الأهم وهو النقاط الثلاث».

أضاف كارتيرون: «ما حدث في مباراة اليوم عكس المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري الذي شهد إضاعة للأهداف وكلفنا الخسارة في النهاية لنقطتين مهمتين في البطولة وتعلمنا من ذلك ولم نقع في نفس الفخ اليوم».

وأوضح المدرب الفرنسي للزمالك: «لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد ولكنه يواجه في الوقت الحالي سوء حظ، ولن أتخلى عنه حتى يعود للتهديف مرة أخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة، كما وضعنا التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب لزيادة الفاعلية الهجومية».

وتحدث كارتيرون عن الثنائي المغربي قائلاً: «بن شرقي وأوناجم لازالوا في فترة التأهيل ولم يصلا إلى قمة مستواهم ولكنهم سوف يظهران الفترة المقبلة بشكل مميز، وحازم امام وأوباما أصبحا جاهزان للمشاركة ولكنا فضلنا إراحتهم اليوم من أجل عدم تفاقم إصابتهم خاصة وأن الفريق لديه العديد من المباريات الهامة المقبلة ومنها الأهلي».

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