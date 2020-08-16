شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يطلب المساواة برمضان صبحي في بيراميدز ويهدد بالبقاء مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي سينتقل إلى نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.
وتابع عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «رمضان صبحي سيحصل تقريبًا على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به».
وأتم: «أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي».
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