شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاصة يشاطر محمد عبد السلام في وفاة شقيقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفت شقيقة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، مساء اليوم داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وتلقى اللواء محمد عبد السلام نبأ وفاة شقيقته خلال الشوط الثاني لمباراة المقاصة والزمالك، ليغادر فور علمه بالخبر مقصورة استاد القاهرة حيث كان متواجدا لمتابعة اللقاء، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيدة وتشيع الجنازة غدًا بمدافن الأسرة بالقاهرة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بخالص العزاء للواء محمد عبد السلام في وفاة شقيقته، داعين للفقيدة بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان.