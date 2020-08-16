شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خضوع محمد حسن لاعب وسط الفريق، لأشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها اليوم خلال مباراة مصر المقاصة وأدت إلى خروجه في بداية اللقاء.

وتعرض محمد حسن للإصابة بشد في العضلة الخلفية أدى إلى عدم قدرته على استكمال المباراة عقب مرور 10 دقائق فقط ما دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا له.

وقال محمد أسامة، إن حسام عبدالمجيد سيتعافى بشكل سريع بعدما تعرض للإصابة بكدمة في الظهر نتيجة سقوطه على الأرض خلال توجهه إلى غرفة خلع الملابس.

وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.

ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل.

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