شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف موقف «أحداد» من المشاركة مع الرجاء أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على تمسك إدارة النادي ببنود عقد اللاعب المغربي حميد أحداد المعار إلى نادي لرجاء المغربي، مشيرا إلى أنه لن يلعب مواجهة الزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا بعد دفع النادي المغربي ٢٠٠ ألف دولار حسب العقد المبرم بين إدارتي الناديين.

وأضاف أمير مرتضي، أن إدارة الرجاء خاطبت إدارة الزمالك بشكل ودي بأن أحداد لا يصح أن يكمل الموسم مع الرجاء وأن إعارته انتهت في ٣٠ يونيو الماضي، وخاض اللاعب خمس مباريات بعد نهاية عقده.

تابع أمير مرتضى، بأن الزمالك رد على الرجاء في الخطاب بأنه يحتفظ بحقوقه المالية لمشاركته بعد نهاية عقد إعارته، خصوصا أنه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لابد من الاتفاق مع الزمالك على أن يكمل الموسم وهو ما لم يحدث.

كما أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن إدارة النادي طالبت الرجاء بتسليم احداد جواز سفره قبل اللجوء للفيفا.