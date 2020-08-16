شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الزمالك يقرر الانسحاب من النزاع على لقب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر الانسحاب من النزاع على لقب نادي القرن، نافيًا صحة ما قاله هاني زادة عضو مجلس الأبيض، بأن ناديه سيستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «سبب استقالة بيومي يعود لسحب مسؤولي الزمالك المذكرة التي كان قد كتبها بعد يوم من تقديمها لاتحاد الكرة بأوامر من رئيس الزمالك».

وتابع: «بيومي كان قد أعد مذكرة ذكر فيها كل الأسانيد التي تقوي موقف الزمالك، ثم قام مجلس الزمالك عن طريق المدير التنفيذي بتقديم المذكرة في اتحاد الكرة إلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك طالب بسحب المذكرة».