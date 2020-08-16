شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الزمالك بعد انتهاء مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للإصابة خلال خروجه من ملعب استاد القاهرة الدولي.

وفوجئ مسئولي الزمالك بسقوط حسام عبدالمجيد على الأرض وتعرض لإصابة بكدمة قوية في الظهر بسبب وجود مياه لا يعلم أحد سبب تواجدها في الطريق إلى غرفة خلع الملابس.

وحرص أمير مرتضي منصور المشرف العام على الفريق وزملائه من اللاعبين والجهاز الفني على الاطمئنان عليه.

وفاز الزمالك بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.

ومن المقرر ان يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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