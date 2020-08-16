الزمالك يجري مسحة كورونا غدا قبل مواجهة نادي مصر

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جدة - عمرو شويل يجري لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي مسحة طبية غدا قبل مران الفريق المقررة إقامته غدا الأحد بمقر النادي، وذلك للاطمئنان علي الفريق قبل مواجهة فريق نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك على مصر المقاصة مساء اليوم بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.
ورفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة غدا من التدريبات بسبب لضيق الوقت قبل مواجهة نادي مصر المقررة إقامتها الثلاثاء في الدوري الممتاز.
ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه غدا في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.
ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
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