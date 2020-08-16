الزمالك يجري مسحة كورونا غدا قبل مواجهة نادي مصر

جدة - عمرو شويل يجري لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي مسحة طبية غدا قبل مران الفريق المقررة إقامته غدا الأحد بمقر النادي، وذلك للاطمئنان علي الفريق قبل مواجهة فريق نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة مساء اليوم بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.