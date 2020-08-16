شكرا لقرائتكم مستند.. عمر ربيع ياسين يبرئ الأهلي في أزمة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الإعلامي عمر ربيع ياسين، كل ما تردد بشأن أنباء تأخر النادي الأهلي في إنهاء المفاوضات مع رمضان صبحي.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كل ذلك الكلام غير صحيح والأهلي حاول مد إعارة اللاعب مبكرًا ليستيطع اللاعب استكمال الموسم مع الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا".

وكشف عمر ربيع ياسين عبر الهواء بالمستندات أن الأهلي عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، خاطب هيدرسفيلد في مايو الماضي، من أجل مد إعارة اللاعب، لكن هيدرسفيلد رفض مد الاعارة وطلب من الأهلي الانتظار.

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وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات نادي بيراميدز مع مسئولي هيدرسفيلد الإنجليزي قائلا: "هيدرسفيلد رفض عرض نادي برياميدز من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بسبب ضعف القيمة المالية".

وتابع: "عرض نادي بيراميدز قيمته 3 مليون و250 ألف جنيه استريلني، ونادي هيدرسفيلد رفض العرض".

وأوضح: "هيدرسفيلد رد على بيراميدز أنه لن يبيع رمضان صبحي بنفس العرض الذي قدمه النادي الأهلي، وذلك لأنه راعى في عرضه مع الأهلي إعارة اللاعب موسم ونصف وتحمل راتب رمضان في تلك المدة".