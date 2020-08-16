شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: رمضان صبحي باع الأهلي ولا يستحق اللعب في القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى أفضل مهاجم في مصر وينافسه في قيادة المنتخب حسام حسن مهاجم سموحة".

وتابع: "مروان محسن بعيد عن المستوى مثل أحمد حسن كوكا فالثنائي مميز ولكن يعانيان من سوء توفيق جاليا".

وعن رأيه في احتراف مصطفى محمد خارج نادي الزمالك، شدد: "اتمنى استمرار مصطفى في الزمالك لإفادة الأبيض ولكن الأصلح له هو الاحتراف".

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وقال مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%، موضحا: "الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري بسبب فرق النقاط الكبيرة".

وعن ملف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، علق: "رمضان صبحي لا يستحق اللعب أو التواجد في النادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي من صنع نجومية رمضان ومنحه أموال طائلة خلال إعارته في موسم ونصف، وبعد كل ذلك اللاعب باع النادي".