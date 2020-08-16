شكرا لقرائتكم المصري: سنتقدم بمذكرة للجنة التظلمات باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أن هناك خطوات قبل اتجاه الفريق البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوي ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

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وقال الطرابيلي خلال تصريحات تلفزيونية: "نجهز مذكرة لتقديمها إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ثم التوجه إلى "فيفا" إذا لم يخرج قرار لصالحنا فى أزمة مباراة الإسماعيلي".

وأضاف: "لدينا خطاب من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد وجود 12 حالة إيجابية كورونا داخل الفريق، وهناك لاعبين فى نفس التقرير حالتهم سلبية وإيجابية وهو ما يشير إلى وجود تناقضات كثيرة فى التقرير الخاص باتحاد الكرة".