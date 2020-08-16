شكرا لقرائتكم الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن شركة البطاطس الراعية للنادي الاهلي، طلبت من رمضان صبحي قبل تصوير الإعلان التوقيع علي إقرار أنه لاعب في الأهلي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية "الشركة قامت بذلك بسبب تخوفها من من رحيل اللاعب قبل عرض الاعلان".

وشدد: "الشركة تطالب رمضان في الوقت الحالي برد المقابل النادي الذي حصل عليه وذلك بسبب اضطرارها لإلغاء الإعلان وتصوير إعلان أخر مع لاعب أخر بعد رحيل رمضان عن صفوف الأهلي".

وكشف أن مجلس الإدارة بنادي الزمالك قرر الانسحاب من النزاع علي نادي القرن وإنه لا صحة لما قاله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.

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وأكد: "سبب استقالة بيومي يعود لسحب مسئولي الزمالك المذكرة التي كان قد كتبها وقدمها مسئولو الزمالك لاتحاد الكرة ثم عادوا في اليوم التالي وسحبوها بأوامر من رئيس الزمالك".

وتابع: "بيومي كان قد أعد مذكرة ذكر فيها كل الأسانيد التي تقوي موقف الزمالك، ثم قام مجلس الزمالك عن طريق المدير التنفيذي بتقديم المذكرة في اتحاد الكرة إلا إن مرتضي منصور رئيس الزمالك طالب بسحب المذكرة".

وقال إن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي سينتقل إلي نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، موضحا: "رمضان صبحي سيحصل تقريبًا علي 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به".

وأتم: "أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".