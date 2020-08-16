شكرا لقرائتكم فايلر يبحث عن مخرج لأزمة الإنذار الثاني التى تُطارد أكثر من لاعب بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق كيفية الخروج من أزمة الإنذار الثاني التى تُطارد أكثر من لاعب بالفريق قبل مباراة الزمالك بالدوري المقرر لها السبت المقبل حيث يخشى المدير الفني حصول بعض اللاعبين على إنذار ثالث في لقاء أسوان غدا الإثنين بشكل يمنعهم من المشاركة في لقاء الزمالك السبت المقبل في الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز .

ويدخل ثلاثي الاهلي ، على معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني مباراة أسوان المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، الأثنين، في الدوري الممتاز ولدى كل لاعب إنذارين ما يهدد عدم مشاركة اي لاعب منهم في لقاء القمة حال الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسوان.

في الوقت نفسه ، يمتلك كل من محمد الشناوي، محمود متولي، حمدى فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى ومروان محسن ورامي ربيعة بطاقة صفراء واحدة قبل لقاء أسوان.

من ناحية أخرى ، يستعين الجهاز الفني للأهلي بمدافع الفريق ياسر إبراهيم فى قائمة الأحمر لمباراة أسوان ويعود ياسر إبراهيم للقائمة الأهلاوية بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها فى كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية.

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فيما خاض ثنائى الأهلى مروان محسن ومحمود متولى جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، واكتفى الثنائى بأداء جلسة فى الجيم للتخلص من الإجهاد العضلى، فيما خاضت المجموعة التى شاركت فى مباراة الإنتاج الحربى تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق للفريق، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الفريق ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة، كما عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة أسوان التى تقام مساء الاثنين المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للفريق على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى أمس، الجمعة، وذلك فى ختام المران الصباحى للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

وحرص المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.

وتعادل الأهلى مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت بينهما أمس على استاد الأهلى بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة فى صدارة الدورى الممتاز.