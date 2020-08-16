شكرا لقرائتكم بونفرير يتراجع: الأهلي لم يخسر 2002 بسبب تعليمات سياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لم ينسى جماهير النادي الأهلي، قائلا: "كانت جماهير عظيمة تهتف لي دائما وللاعبين وكانت تساندنا بشكل متواصل".

وأشار في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الأحمر غاب التركيز عن اللاعبين في تلك المباراة رغم أننا كنا في الصدارة طوال الموسم".

وتابع: "قولت إننا خسرنا المباراة بمشيئة الاهية وليس بأوامر عليا سياسية وتصريحاتي تم ترجمتها بشكل خاطئ".

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وأوضح المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن لاعبو الأهلي ليسوا السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002، موضحا: "كان هناك سوء توفيق كبير عانى منها اللاعبين في تلك المباراة".

وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: "وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب أخر مميز في خط الهجوم ولا أتذكر أسماءهم".

وعن توجيه اللوم لعصام الحضري بعد تلك المباراة، علق: "لا يمكن أن الوم واحد من أفضل العناصر في الفريق وقتها، وهذا لم يحدث نهائيا وربما اختلفنا في وجهات النظر".