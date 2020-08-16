شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: حسام أشرف هو "بن شرقي" الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأبيض لم يظهر على الإطلاق خلال مباراة المقاصة إلا بعد مشاركة الثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "حسام أشرف هو بن شرقي الجديد ولاعب استثنائي ويشبه حمدي نوح ومحمود الخطيب، والشباب هم أمل مصر وليس الزمالك فقط".

وأضاف: "أطالب مرتضي منصور بضرورة مشاركة الشباب فى الفترة المقبلة، لأنهم نواة المستقبل للقلعة البيضاء، ومحمد إبراهيم نجح فى التألق مع المقاصة اليوم".

طالب ، نجم الزمالك والأهلي السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بضرورة الدفع بالثنائي طارق حامد ومحمد حسن أمام الرجاء المغربي، فى دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. Advertisements وقال : "طارق ومحمد حسن فى وسط الملعب سوف يكون لهما دور مؤثر فى وسط الملعب خلال مواجهة الرجاء المصيرية، وفرجاني ساسي دوره أفضل فى الوسط الهجومي". وأضاف: "أوناجم ليس إيجابيا على المرمي ولم يكن له دور فى المباراة سوي تمريرة الهدف فقط، ويجب على كارتيرون أن يستبعد مصطفي محمد خلال المباريات المقبلة".