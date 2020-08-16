شكرا لقرائتكم مدرب المقاصة: كنا الأقرب لتحقيق الفوز أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام القلعة البيضاء، مشددا على أنهم أهدروا فرصتين محققتين للفوز باللقاء.
وقال حمد خلال تصريحات تلفويونية: "فى الشوط الأول الزمالك لم يكن له أى فرصة للتهديف على الإطلاق، ولكن فى الشوط الثاني تبادلنا الفرص وكنا الأقرب للفوز بالثلاث نقاط".
وأضاف: "نجحنا فى السيطرة على وسط الملعب من الزمالك، والمباراة كانت كبيرة من جانب الفريقين، والأبيض كان له التوفيق ونجح فى اقتناص الثلاث نقاط".
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