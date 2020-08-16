شكرا لقرائتكم مدرب المقاصة: كنا الأقرب لتحقيق الفوز أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام القلعة البيضاء، مشددا على أنهم أهدروا فرصتين محققتين للفوز باللقاء.

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وقال حمد خلال تصريحات تلفويونية: "فى الشوط الأول الزمالك لم يكن له أى فرصة للتهديف على الإطلاق، ولكن فى الشوط الثاني تبادلنا الفرص وكنا الأقرب للفوز بالثلاث نقاط".

وأضاف: "نجحنا فى السيطرة على وسط الملعب من الزمالك، والمباراة كانت كبيرة من جانب الفريقين، والأبيض كان له التوفيق ونجح فى اقتناص الثلاث نقاط".