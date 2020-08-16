شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لو الزمالك عاوز رمضان هيجيبه وخدنا حقنا من كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الزمالك قادر على شراء رمضان صبحى من هيدرسيفلد، والأهلى ليس طرفا في الصفقة.

وقال أمير مرتضى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "رمضان صبحى تحول إلى لاعب بديل ودون شخصية ومش جامد، وحزين لما يتعرض له رمضان صبحى من هجوم بسبب بحثه عن مستقبله".

وأضاف أمير مرتضى: "أرسلنا عرضا لنادى هيدرسيفلد لمعرفة طلباتهم ولم نتكلم مع رمضان صبحى نهائيا، ولم نحسم حتى الآن انضمام رمضان صبحى للزمالك فهو ليس بعيدا وليس قريبا، والأهلى ليس طرفا في صفقة رمضان صبحى لأنه ليس ملكه".

وأوضح أمير مرتضى: "الزمالك نادى غنى ولديه رئيس قوى يستطيع شراء أي لاعب حسب حاجته الفنية واختراقنا الأهلى من قبل في صفقة عبد الله السعيد، فالأهلى اشترى حسين الشحات بـ5.5 مليون دولار فما المانع من شراء رمضان صبحى بهذه المبلغ؟، ولو رئيس الزمالك عاوز يجيب رمضان صبحى هيجيبه".

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وعن عقوبة كهربا، قال أمير مرتضى: " المرحلة الأولى كهربا عمل شكوى في اتحاد الكرة أثناء وجوده في الزمالك بأن هناك عقودا لم يوقع عليها والاتحاد رفض ذلك الشكوى وأن العقود سليمة وكان مازال يلعب في الفريق ولم يتم تجميده".

وتابع أمير مرتضى: "فجأة اللاعب هرب وأعلن فسخ تعاقده وراح انضم للفريق البرتغالى، فالزمالك أرسل شكوى للفيفا بأن اللاعب هرب دون حق والعقود مسجلة في الاتحاد المصرى واتهمنا الأهلى في هذه الشكوى لأنه هو من حرض اللاعب من وجهة نظرنا".

وأوضح المشرف العام لنادى الزمالك: "الزمالك اتحكمله بتعويض مادى ولو مدفعش هيتوقف 6 أشهر، وأفيس البرتغالى عليه دفع نصف الغرامة بتاعة كهربا وإذا لم يدفع سيتوقف لـ3 فترات قيد مقبلة، أما الأهلى هو الذى يمتلك اللاعب فلو أتوقف هيضر بمصالح الأهلى فذلك عقاب للفريق الأحمر، فكيف يقول البعض أن الأهلى ليس له دخل بموضوع كهربا وهو لاعب بالقلعة الحمراء".

وأضاف أمير مرتضى: "في حالة استئناف كهربا على الحكم سيتم وقف الحكم لحين رد المحكمة الرياضي خلال شهرين وفى ذلك الوقت سنقدم مطالب جديدة".