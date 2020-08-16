شكرا لقرائتكم عبد الرؤوف: نور الدين تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف أن ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك والمقاصة كان في تمركز جيد في كرة تلاحم أحمد مودي لاعب المقاصة مع محمد أوناجم لاعب الزمالك، والتي شهدت حالة من الجدل.
قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك يستحق ركلة جزاء في اللعبة خاصة من الكاميرا التي ترصد من خلف الملعب".
تابع: أن إعادة الكاميرات خاصة من الكاميرا الموجود خلف المرمى أثبتت أن هناك خطأ من لاع المقاصة وأن الزمالك استحق ركلة جزءا في المباراة.
وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف أحرزه حسام أشرف في الوقت القاتل ومنح فريقه 3 نقاط غالية.
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