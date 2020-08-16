شكرا لقرائتكم كارتيرون: بن شرقي من أهم العناصر الهجومية بالزمالك.. وثقتي كاملة في مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يؤمن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأن مباراة فريقه ضد المقاصة كانت اصعب مباراة في المباريات الثلاث التي خاضها منذ عودة الدوري.
قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "المكسب فرق نفسيا مع اللاعبين ولدينا لاعبين مثل بن شرقي واوناجم وصلوا متأخرا وكنا نمنحهم جرعات تدربية زيادة لتجهيزهم سريعا".
تابع: "حازم امام لم يكن جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات وهو ليس مصاب، مشيرا إلى أن "بن شرقي من أهم اللاعبين الهجوميين في الفريق ومهم للغاية عودته سريعا للفريق".
أوضح: "اثق في مصطفى محمد ثقة كاملة وهو من المهاجمين المميزين ويخلق العديد من الفرص أمام المرمى ولو استمر كلك سيعود للتهديف مرة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون: بن شرقي من أهم العناصر الهجومية بالزمالك.. وثقتي كاملة في مصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.