شكرا لقرائتكم كارتيرون: بن شرقي من أهم العناصر الهجومية بالزمالك.. وثقتي كاملة في مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأن مباراة فريقه ضد المقاصة كانت اصعب مباراة في المباريات الثلاث التي خاضها منذ عودة الدوري.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "المكسب فرق نفسيا مع اللاعبين ولدينا لاعبين مثل بن شرقي واوناجم وصلوا متأخرا وكنا نمنحهم جرعات تدربية زيادة لتجهيزهم سريعا".

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تابع: "حازم امام لم يكن جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات وهو ليس مصاب، مشيرا إلى أن "بن شرقي من أهم اللاعبين الهجوميين في الفريق ومهم للغاية عودته سريعا للفريق".

أوضح: "اثق في مصطفى محمد ثقة كاملة وهو من المهاجمين المميزين ويخلق العديد من الفرص أمام المرمى ولو استمر كلك سيعود للتهديف مرة أخرى".