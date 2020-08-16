ليون يحقق فوزا مفاجئا على مانشستر سيتي ويطيح بجوارديولا من دوري الأبطال

كتب: ضياء السقا
حقق أوليمبيك ليون الفرنسي فوزا مفاجئا، على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1 في ملعب جوزيه ألفالادي، الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وتأهل ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.
في الدقيقة 24 تقدّم أولمبيك ليون بهدفٍ أول مفاجئ بعد كرة طولية حاول إيريك جارسيا إبعادها من أمام إيكامبي، لتستقر أمام الإيفواري ماكسويل كورنيه الذي سدد مباشرةً مستغلا خروج إيديرسون من مرماه، ليفتتح التسجيل أمام ذهول جوارديولا ورفاقه.
في الدقيقة 69، بعد عمل رائع من سترلينج على الجهة اليسرى وتمريرة أرضية خلفية وصلت إلى دي بروين الذي سدد من لمسة واحدة كرة عانقت شباك ليون معلنة عن هدف التعادل.
في الدقيقة 75، سجل موسى ديمبيلي، الهدف الثاني لليون، حيث استلم كرة خلف دفاع سيتي بعد تمريرة حسام عوار البينية، واستغل ذكاء إيكامبي في عدم لمس الكرة، لينفرد بـ إيديرسون ويسجل من بين أقدامه.
وفي الدقيقة 86، سجل ديمبيلي، هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه.
شاهد الأهداف:
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