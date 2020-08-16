ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا قاتلا على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد القاهرة، فى الأسبوع الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

واستطاع حسام أشرف أن يسجل هدفا قاتلا للزمالك في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة بعد تمريرة من محمد أوناجم ذهبت إلى أسامة فيصل ثم زميله الشاب الذي أسكنها في الشباك.

وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة.

وكان الأهلي قد تعادل 1-1 مع الإنتاج الحربي، مساء الجمعة، ضمن نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة.

1-الأهلي 53 نقطة.

2-الزمالك 38 نقطة.

3-بيراميدز 35 نقطة.

4-المقاولون العرب 34 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 26 نقطة.

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7-إنبي 25 نقطة.

8-الإسماعيلي 25 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

10-الجونة 21 نقطة.

11-المصري 20 نقطة.

12-حرس الحدود 19 نقطة.

13-أسوان 19 نقطة.

14-وادي دجلة 18 نقطة.

15- مصر للمقاصة 17 نقطة.

16-طلائع الجيش 17 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 12 نقطة.