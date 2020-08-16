شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: بالمستندات.. الأهلى لم يتأخر فى طلب مد إعارة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى الإعلامى عمر ربيع ياسين، كل ما تردد بشأن أنباء تأخر النادى الأهلى فى إنهاء المفأوضات مع رمضان صبحي.

وقال عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيوينة: "كل ذلك الكلام غيرصحيح والأهلى حأول مد إعارة اللاعب مبكرًا ليستطيع استكمال الموسم مع ألفريق سواء فى الدورى أو دورى أبطال إفريقيا".

وكشف ربيع ياسين على الهواء مباشرة بالمستندات أن الأهلى عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، خاطب هيدرسفيلد فى مايو الماضي، من أجل مد إعارة اللاعب، لكن هيدرسفيلد رفض مد الاعارة وطلب من الأهلى الآنتظار.

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من ناحية آخرى كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هدرسفيلد تأون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الآنتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف ألفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى، وذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسئولى هدرسفيلد تأون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثانى، المقدم من النادى المصرى. وكان النادى الإنجليزي، قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولى بيراميدز، وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولى النادى الإنجليزي. وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن توصل رمضان صبحى، لإتفاق من أجل الإنتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون، فى 3 مواسم من ألفريق السمأوى، مقسمة على 25 مليون فى الموسم الأول، و30 فى الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون فى الموسم الثالث.

رمضان صبحى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هدرسفيلد تأون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الآنتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف ألفريق فى الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى، وذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسئولى هدرسفيلد تأون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثانى، المقدم من النادى المصرى.