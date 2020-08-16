شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف إصابة محمد حسن وحسام عبد المجيد عقب مواجهة الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ان محمد حسن لاعب وسط الفريق تعرض لشد في العضلة الخلفية في بداية مباراة الزمالك والمقاصة التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وقال أسامة ان الجهاز الفني فضل تبديل محمد حسن خوفا من تفاقم اصابته، كما أكد محمد أسامة ان حسام عبد المجيد مدافع الفريق يعاني من كدمة في الظهر بعد السقوط خلال خروجه وسنجري أشعة للاطمئنان

وخضع ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اسلام جابر، أسامة فيصل، وحاتم محمد لتدريبات بدنية عقب انتهاء مباراة مصر المقاصة مباشرة، وجاء قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لرفع لياقتهم البدنية حيث أشرف على المران مدرب الأحمال أحمد عصمت.

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي مسحة طبية غدا قبل مران الفريق المقررة إقامته غدا الأحد بمقر النادي، وذلك للاطمئنان علي الفريق قبل مواجهة فريق نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

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وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف ، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.