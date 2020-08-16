شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات: دخلت الأهلى بتوقيع وأول مكافأة أخدتها كانت 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حارس مرمى الأهلى الأسبق الكابتن إكرامى الشحات والملقب بوحش إفريقيا، إنه دخل الأهلى بتوقيع على استمارة، وكان أول مكافأة أخدها في الأهلى 3 جنيهات عام 70، وكنت في الناشئين باخد في التمرين 5 صاغ.

وأضاف خلال لقائه مع إيمان الحصرى ببرنامج مساء دى إم سى: عندما لعبت في الدرجة الأولى كان مرتبى 10 جنيهات في الشهر و5 جنيهات مكافأة، ومكافأة الدورى سنة 74 كانت 650 جنيها، والطفرة فى الفلوس حصلت فى الـ4 أو 5 سنوات الماضية، والأهلى له سقف تعاقدات مع اللاعبين وهذا غير موجود في العالم كله.

Advertisements

وتابع سقف التعاقدات في النادى الأهلى 12 مليون جنيه في عقد الفئة الأولى وأنا لا أتدخل في الأمور المالية ولكنى أسمع عند تجديد بعض اللاعبين، ليس لدى أي معلومات وكل ما يقال في موضوع انتقال رمضان صبحى غير مضبوط، ولا أعرف من أين أتت تلك المعلومات عن المبلغ الذى انتقل به رمضان صبحى لبيراميدز.

وأكد أن علاقته بمحمود الخطيب علاقة أسرية ولم يتحدث معه أبدا في أمور النادى، أنا عمرى ما اتكلمت مع الخطيب في أمور النادى نحن أصدقاء ولا علاقة لي حتى بتجديد شريف.