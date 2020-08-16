شكرا لقرائتكم خبر عن "وحش إفريقيا": لم يتواصل معى أحد من الأهلى.. وانتقال رمضان صبحى قرار شخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حارس مرمى الأهلى الأسبق الكابتن إكرامى الشحات والملقب بوحش إفريقيا، لم يتواصل أحد معى في الأهلى أو حكى لي عن شيء عن الإعلان الذى صوره رمضان بتيشرت الأهلى وأنا مشارك به، لكن لا أعلم شيئا عن الانتقالات، ولا أحد من الأهلى يأخذ رأيى وعرض سؤالا على إيمان الحصرى ماذا إذا حصلت على عرض أفضل من دى إم سى؟.. الموضوع شخصى بحت.

وأضاف، خلال لقائه مع إيمان الحصرى ببرنامج مساء دى إم سى: ليس لى الحق أن أوجه أحدا في انتقالاته وقراراته حتى ابنى، أنا لا أعلم أي شيء عن التويتات حتى التي كتبها شريف، هناك الكثير من الأمور أكبر منى في النادى الأهلى وأتحدى أي مسئول في النادى الأهلى يطلع يقول إنى على علم بأى شيء.

وأكد أن النادى الأهلى يسير بخطى ثابتة والأمور جيدة والحمد لله والنادى متصدر الدورى بفارق 18 نقطة والإنشاءات في النادى الأهلى تسير بشكل جيد، والكابتن محمود الخطيب عامل شغل جيد جدا، الأهلى لديه الكثير من اللاعبين المعارين بالكثير من الأندية ولم يرحل عن الأهلى سوى شريف إكرامى وأحمد فتحى، والناس كلها ساندت شريف عندما رحل عن الأهلى.

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وكان قال حارس مرمى الأهلى الأسبق الكابتن إكرامى الشحات والملقب بوحش إفريقيا، إن موضوع رمضان صبحى يخص 3 أشخاص شريف ابنى وأنا وابنتى، وأنا سأتحدث فيما يخصنى، وأنا ليس لي في السوشيال ميديا.

وأضاف: السوشيال ميديا هي التي تحرك رؤساء أندية بل ورؤساء دول ومن الذى يكتب على السوشيال ميديا عبارة عن أطفال صغار ولجان إلكترونية، أنا بقالى كتير جدا حوالى 50 سنة في النادى الأهلى وعمرى ما عملت مشكلة أنا أو أولادى الاثنين وأتعرض لهجوم شديد جدا وأنا ليس لى ذنب.

وأكمل: لم أتدخل في احتراف رمضان صبحى أو في إعارته ولم يأخذ أحد رأيى ولا في الإعارة الثانية وليس لى علاقة بكل هذه المواضيع، وعلشان أنا أتهاجم أو شريف.. إيه علاقة شريف، وكل ما يقال في السوشيال أو الإعلام ليس مضبوطا.

وتابع: حسب ما قرأت وسمعت رمضان صبحى أبلغ النادى بالرحيل وهم في الساحل منذ فترة، ولم أتواصل معهم والموضوع شائك جدا والعائلة تهاجم هجوما شرسا من أولاد صغار وأهلهم لم يعرفوا يربوهم ولا يعلمون من هو إكرامى لأهاجم بهذا الشكل.