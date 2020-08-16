شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لثلاثي الزمالك بعد انتهاء مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اسلام جابر و أسامة فيصل و حاتم محمد، لاعبو الزمالك تدريبات إضافية عقب نهاية مباراة الزمالك والمقاصة، والتي جمعت الفريقين قبل قليل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، تدريبات إضافية مع مدرب الاحمال أحمد عصمت بناء على تعليمات باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لرفع لياقتهم البدنية.

من جانبه، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على نظيره مصر المقاصة في الوقت القاتل وقال كارتيرون: واجهنا خصم قوي اغلق نصف الملعب جيدا ولعب على التأمين الدفاعي وهو ما جعلنا نتأخر في احراز الاهداف ، ولكن في النهاية حققنا المفيد وهو الثلاثة نقاط.

واصل: ما حدث في مباراة اليوم عكس المباراة الماضية امام الاتحاد السكندري الذي شهد اضاعة للاهداف وكلفنا الخسارة في النهاية لنقطتين مهمتين في المسابقة وتعلمنا من هذا ولم نقع في نفس الفخ اليوم

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وأضاف: لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد ولكنه يواجه في الوقت الحالي سوء حظ، وانا لن اتركه الا لما يعود للتهديف مرة اخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة ووضعنا التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الالعاب لزيادة الفاعلية الهجومية.

واختتم: بن شرقي واوناجم لازالو في فترة التأهيل ولم يصلا الى قمة مستواهم ولكنهم سوف يظهران الفترة المقبلة بشكل مميز، وحازم امام واوباما اصبحا جاهزان للمشاركة ولكنا فضلنا اراحتهم اليوم من اجل عدم عدم تفاقم اصابتهم خاصة وان الفريق لديه العديد من المباريات الهامة المقبلة ومنها الاهلي.

وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.