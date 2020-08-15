شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إشبيلية عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنواجه منافس تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب جولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، على ملعب راين إنرجي بمدينة كولونيا الألمانية، غدا الأحد، معتبرا أنها «لحظة مهمة للغاية أمام منافس تاريخي».

وأكد لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء، وقبل انطلاق المران الأخير للفريق «احترامه» الكبير لليونايتد.

لكنه لم يخف «رغبته في تحقيق الانتصار»، حيث أن «الجميع داخل غرف الملابس يمتلك الطموح والرغبة» لمواجهة ما يعتبر «الفريق الأفضل لليونايتد خلال السنوات الأخيرة».

وذكَر بأن الفريق الإنجليزي «لم يخسر منذ يناير الماضي»، حيث أن مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير «وجد المركز الأفضل لكل اللاعبين»، ولهذا «ستتطلب المباراة تقديم أفضل نسخة لإشبيلية على جميع المستويات».

وأكد مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد سابقا، أن جميع اللاعبين المحترفين «يحبون المشاركة في هذه المباريات الكبيرة، وهم يعملون طوال العام من أجل هذه اللحظة»، ولهذا فإن لاعبيه «لديهم نية كبيرة لتخطي المنافس، نظرا لعراقته».

واختتم لوبيتيجي مؤتمره بالتأكيد على أن انضمام نيمانيا جوديلي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، يعد نبئا سارا للغاية بالنسبة لهم.

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وأضاف أن الأمر يتعلق بلاعب محبوب للغاية من زملائه، وهذا ظهر في الاستقبال بالفندق، مؤكدا أنه سيدخل قائمة المباراة، وإذا كانت الأمور جيدة، سيشارك بكل تأكيد.