شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يُقصي مانشستر سيتي ويضرب موعدًا مع البايرن بنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر نادي ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ليون عن طريق المهاجم ماكسويل كورنيه في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليون بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي فرض سيطرته لإدراك هدف التعادل حتى حقق هدفه في الدقيقة 69 عن طريق كيفين دي بروين، قبل أن يخطف موسى ديمبلي هدفين لفريقه في الدقيقتين 79 و87، لينتهي اللقاء بفوز ليون 3-1.

بتلك النتيجة تأهل ليون غلى الدور صف النهائي للبطولة ليواجه بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل.