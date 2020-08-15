شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: حققنا فوزًا مهمًا على فريق عنيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان المباراة كانت صعبة جداً بسبب مواجهة خصم استطاع تقفيل وسط الملعب.

وأشار كارتيرون إلى أنه انتظر انتهاء الشوط الأول لإعطاء تعليمات جديدة للاعبين في غرف خلع الملابس، من أجل اللعب علي الأطراف لهز الشباك.

وأضاف كارتيرون أن فريقه استطاع تحقيق هذا الفوز المهم علي حساب فريق عنيد، والخروج بالثلاث النقاط والحفاظ علي فرص المنافسة.