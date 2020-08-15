شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي «الخزري» يقترب من الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير فرنسية أن اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري المحترف بنادي سانت إيتيان، يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي.

وأوضح موقع «فوت 7» الفرنسي المتخصص في كرة القدم، أن اللاعب الذي بات خارج حسابات المدرب كلود بويل، وقد يجد الخزري أخيرا منفذا للخروج من النادي نحو فريق تركي كبير.

ولم يذكر الموقع اسم النادي ولكنه رجح رحيل الخزري مع تقدم المفاوضات مع النادي التركي. كما لم يوجه كلود بويل الدعوة للخزري للانضمام إلى المعسكر التدريبي للفريق الأربعاء الماضي، ما قلص بشكل كبير من فرص بقاء اللاعب التونسي مع النادي في الموسم الجديد.

وكان وهبي الخزري صاحب الـ29 عاما، انضم إلى سانت إيتيان في عام 2018 قادما من فريق سندرلاند الانجليزي بعقد يمتد حتى عام 2022. وسجل الخزري في عامه الأول مع سانت إيتيان 13 هدفا في 32 مباراة شارك فيها، ولكن تراجع أداءه في العام الثاني حيث لم يشارك إلا في 16 لقاء مع تسجيله لثلاثة أهداف فقط.