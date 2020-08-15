شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الخسارة من الزمالك وضعتنا في موقف حرج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، إن لاعبوه أدوا مباراة قوية وخصوصاً في الشوط الأول.
وأضاف «جلال» في تصرحيات عقب اللقاء، أن التراجع في الشوط الثاني دفاعياً هو السبب الأساسي في خسارة فريقه للمباراة.
وشدد «جلال» على أن الخسارة ستضع فريقه في موقف بالغ الحرج في جدول المسابقة.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,220
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تعافي
57,858
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وفيات
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