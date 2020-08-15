شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر ينتقد أداء مصطفى محمد ويطالب بإراحته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد فاروق جعفر، عضو فريق التحليل في الاستوديو التحليلي لقناة الزمالك، مستوى مهاجمي الزمالك في الفترة الأخيرة، وخصوصًا في مباراتي الاتحاد السكندري والمقاصة.
وقال «جعفر»: «رغم فوز الزمالك إلا أن هجوم الفريق غير مقنع، ومصطفى محمد، المهاجم الأساسي، بعيد جدًا عن مستواه، ولذلك يجب على كارتيرون إراحته بعض الشيء حتى يستعيد تركيزه من جديد».
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