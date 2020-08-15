شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة اللواء محمد عبد السلام أثناء مباراة المقاصة والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفيت شقيقة اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، مساء اليوم داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة. وتلقى اللواء محمد عبد السلام نبأ وفاة شقيقته خلال الشوط الثاني لمباراة المقاصة والزمالك، ليغادر فور علمه بالخبر مقصورة استاد القاهرة حيث كان متواجدا لمتابعة اللقاء، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيدة وتشيع الجنازة غدًا بمدافن الأسرة بالقاهرة. ويتقدم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بخالص العزاء للواء محمد عبد السلام في وفاة شقيقته، داعين للفقيدة بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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