شكرا لقرائتكم خبر عن نجم دورتموند يتخلى عن قيادة الفريق: أريد منح الفرصة لآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخلى الظهير البولندي لوكاس بيشتشيك عن شارة قيادة دورتموند في الموسم القادم 2020-2021، الذي يعد الأخير بالنسبة له داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويعد صاحب الـ35 عامًا القائد الثاني في الفريق خلف الألماني ماركو رويس، لذا كان يحمل الشارة طوال الأشهر الماضية بسبب غياب زميله للإصابة.

وأعلن بيشتشيك في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، تخليه عن شارة القيادة، رغبة منه في الاستمتاع بموسمه الأخير دون تحميل نفسه الكثير من المسؤوليات كما كان في السنوات الأخيرة.

وأضاف: «أحببت دومًا تحمل المسؤولية مع بعض زملائي وقيادة الفريق، لكني أريد الآن منح الفرصة لآخرين للمشاركة في هذا الدور، لهذا قررت التنازل عن منصب نائب القائد، وكذلك عن مكاني في مجلس الفريق».

رغم ذلك، أكد بيشتشيك عزمه على الاستمرار في المساعدة، نظرًا لعلمه بأن رأيه محل تقدير داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى استعداده لتوجيه النصائح للاعبين الشباب، ممن يريدون مساعدة منه.

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