شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الروح القتالية وراء الفوز على المقاصة.. والشباب أهم مكاسب اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي عن سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد مساء اليوم، مشيرا إلى أن الروح والإصرار هما العامل الإيجابي الذي اكتسبه الفريق اليوم.

أضاف أمير مرتضى أن الفوز على المقاصة جاء صعبا، حيث لم يكن الفريق في أفضل حالاته، لكنه استطاع الفوز بفضل روح وإصرار اللاعبين.

كما أشار المشرف على الكرة بالزمالك إلى أن هناك مباريات سيفوز بها الزمالك بسهولة وستكون هناك مباريات صعبة سيكسبها بصعوبة، موضحا أن الفرص أمام المقاصة كانت قليلة عكس مباراة الاتحاد السكندري التي ضيع فيها اللاعبو فرصا كثيرة وخرج متعادلا.

تابع أمير مرتضى: «هناك غيابات كثيرة في الفريق، لكننا كنا واثقين في الشباب الذين حفزهم ومعه المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أثناء معسكر برج العرب وقال لهم ليس هناك فرق بين لاعب كبير ولاعب صغير فالمهم المجهود الذي بيبذلونه في الملعب».

وعن التحكيم، رفض أمير مرتضى التعليق على قرارات التحكيم، لكنه شدد على أن هناك «الفار» وهو الذي يخطر الحكم بوجود ركلة جزاء أم لا ومع ذلك لا يحتسبها االمفروض رغم أن الفار هو الذي يساعد الحكم في هذه الأمور.

كان الزمالك قد حقق فوزا قاتلا على المقاصة بهدف لحسام أشرف في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز على استاد القاهرة.

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