شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف ينتقد حكم مباراة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بالفوز الصعب والثمين الذي حققه الفريق على مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت اليوم في الدوري.

وقال «يوسف»: «مندهش جدًا من مستوى التحكيم، ولدي علامات استفهام كبيرة على أداء ومستوى إبراهيم نور الدين، حكم المباراة».

وأضاف «تيجانا»: «معرفش إزاي الحكم محسبش ضربة الجزاء الخاصة بعرقلة أوناجم داخل منطقة الجزاء».

وتابع: «الفار أبلغ إبراهيم نور الدين أنها ضربة جزاء، لكنه تغاضى عنها بغرابة شديدة، في حين أنه لم ينتظر الفار في احتساب ضربة جزاء التي احتسبها للمقاصة.