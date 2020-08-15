شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر كان عن الفوز الساحق لبايرن على برشلونة: يا لها من ليلة رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، عن سعادته بفوز فريقه الكاسح على برشلونة (8-2)، أمس الجمعة، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وتأهل العملاق البافاري لنصف النهائي، في انتظار الفائز من موقعة الليلة، بين مانشستر سيتي وليون.

وكتب كان، عبر حسابه على «تويتر»: «الآن فقط أدرك ما حدث أمس في ملعب (دا لوز)، يا لها من ليلة رائعة في دوري أبطال أوروبا، ليلة لا يمكن تصديقها».

وأضاف: «سنظل نذكرها لفترة طويلة.. أنا فخور بالفريق، شكرًا أيها الشباب على الدقائق التسعين الخاطفة للأنفاس». جدير بالذكر أن بايرن حقق لقبي الدوري والكأس في ألمانيا، هذا الموسم، ويأمل في الفوز بدوري الأبطال، من أجل حصد الثلاثية للمرة الثانية بعد عام 2013.